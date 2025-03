Quotidiano.net - Moglie di Vanzina truffata da finti carabinieri. Le portano via i gioielli

del comando provinciale di Roma hanno arrestato un uomo e ne hanno denunciato un altro per la truffa ai danni di Federica Burger, 85 anni,del regista Enrico(foto) che, venerdì è stata raggirata daa cui ha consegnatoe oggetti preziosi. Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia Roma Centro, la donna ha ricevuto una telefonata da soggetti che hanno invitato il suo domestico a recarsi in caserma sostenendo che un’auto della famiglia era stata coinvolta in un incidente. Burger è rimasta quindi sola nell’abitazione e dopo alcuni minuti si è presentato un finto maresciallo. Ha spiegato che era necessario saldare immediatamente il danno e ha convinto la donna ad aprire la cassaforte e a farsi consegnare. Gli investigatori, già nella serata del furto, hanno bloccato un 23enne nella zona di Capua, provincia di Caserta.