Napolipiu.com - Modugno: “Kvaratskhelia voleva lasciare il Napoli; Manna si assume la responsabilità del mercato”

: “ilsiladel”">Francesco, giornalista di Sky Sport, ha rivelato durante il programma ‘Il Bello del Calcio’ su TeleVomero che la situazione legata a Khvichaè esplosa il 31 dicembre, quando il club ha dovuto affrontare la chiara volontà del georgiano e del suo entourage diil. Nonostante i timori iniziali, la società si è attivata per trovare una soluzione, con il direttore sportivoche ha onestamente ammesso ladi unche non ha apportato miglioramenti, ma anzi ha tolto qualcosa alla squadra.?ha sottolineato come ilabbia dovuto affrontare una situazione complessa, gestendo la volontà del giocatore di partire e cercando al contempo di mantenere competitiva la rosa.