Ilrestodelcarlino.it - Modena, la tranquillità passa per il Braglia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arriva la sosta per le nazionali. Nel caso del, possiamo definirla opportuna, due settimane di lavoro saranno preziose per recuperare energie fisiche e mentali dopo tre turni di campionato non felici che hanno fruttato un solo punto in classifica. Già, la classifica. I risultati hanno lasciato ancora i gialli al decimo posto, quindi con dieci formazioni alle spalle: questa è forse l’unica buona notizia di queste ore, perchè in questa volata finale di otto giornate, queste dieci squadre saranno impegnate in tanti scontri diretti che, inevitabilmente, porteranno a rubarsi punti l’una con l’altra. Guardando il calendario, dai 34 punti del Sudtirol undicesimo ai 25 del Cosenza all’ultimo posto (ma non ancora spacciato), ci saranno qualcosa come diciotto scontri diretti da qui alla fine, e possiamo aggiungere i tre che riguarderanno il, che dovrà incontrare Carrarese, Reggiana e Brescia.