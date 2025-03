Ilgiorno.it - Mobilitazione per la chiesa di San Maurizio

Occhi puntati sulla “della Monaca” dal Fai Monza per salvare il suo importante patrimonio artistico. E non solo. Si è costituito un composito Comitato – a cui ha aderito anche il Comune di Monza – a fianco dei delegati Fai, che si sta impegnando nella raccolta firme (possibile anche online) per segnalare ladi Sanquale “luogo del Cuore Fai”, promuovendo il restauro degli affreschi e dell’organo. Similmente a quanto fatto per il Belvedere dei liriodendri di Villa Mirabellino, che tra poco sarà recuperato, così si vuole provare a fare per quello che un tempo fu il monastero di Santa Margherita – noto per la vicenda di Marianna de Leyva, la Gertrude-Monaca di Monza dei Promessi Sposi –, poi nel ‘700 riedificato per problemi strutturali nell’attualedi San