Lanazione.it - Mobilità sostenibile: "Colonnine elettriche"

Un passo importante verso la sostenibilità ambientale e laelettrica. L’amministrazione di Terricciola ha infatti deciso di promuovere l’installazione diper la ricarica dei veicoli elettrici in diverse aree del territorio, contribuendo così alla riduzione delle emissioni nocive e al miglioramento della qualità della vita. L’iniziativa – spiega un anota – si inserisce nel quadro delle politiche europee e nazionali per la, che vedono nella diffusione delle infrastrutture di ricarica uno degli strumenti fondamentali per incentivare l’uso di mezzi di trasporto ecologici. Il Comune di Terricciola, in linea le normative europee e con il piano operativo vigente, ha individuato alcune aree adatte per l’installazione didi ricarica, già destinate a parcheggio, che saranno messe a disposizione in forma gratuita ad operatori privati che si offrano di realizzare e gestire i punti di ricarica senza alcun onere per l’amministrazione pubblica.