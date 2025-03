Mistermovie.it - Mister Movie | Tulsa King 3, Stallone torna a ruggire! Terza stagione confermata!

La serie televisiva di successo "", con protagonista Sylvester, è stata ufficialmente rinnovata per una. La produzione, firmata Paramount+, vedrà il ritorno di Dwight Manfredi, boss mafioso esiliato a, Oklahoma, pronto a nuove avventure e intrighi. La conferma è arrivata direttamente dai canali ufficiali della serie, promettendo nuove riprese tra Atlanta e Oklahoma.: Successo confermato pere Paramount+Il successo di "" è innegabile, con la secondache ha raggiunto l'impressionante cifra di 159 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme Paramount+. Questo risultato consolida la collaborazione tra la piattaforma di streaming e Taylor Sheridan, creatore della serie e di altri titoli di successo come "Yellowstone", "Lioness" e "Landman", tutti stabilmente presenti nella top 10 di Nielsen per l'SVOD.