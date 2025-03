Mistermovie.it - Mister Movie | Stefano De Martino e il segreto del successo negli ascolti televisivi

Deè senza dubbio uno dei personaggi più amati della televisione italiana, e il suonon sembra arrestarsi. Parlando del suo impatto positivo sugli, il conduttore di Affari Tuoi ha rivelato cosa, a suo parere, lo rende così apprezzato dal pubblico: la familiarità.Dee ildeltelevisivo: “La familiarità è la chiave”Secondo De, i telespettatori si sono abituati alla sua presenza sullo schermo, sviluppando un legame di affetto e simpatia nei suoi confronti. Questo rapporto si è consolidato nel tempo, grazie anche all’orario in cui il programma viene trasmesso, un momento in cui le famiglie sono riunite davanti al televisore.Uncondiviso con tutte le generazioniLa soddisfazione più grande per Deè sapere che il suo programma è apprezzato da persone di tutte le età.