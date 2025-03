Mister Movie | Perché Waylon Smithers era Nero nella Prima Stagione dei Simpson?

Leggi su Mistermovie.it

, la celebre sitcom animata creata da Matt Groening e trasmessa per lavolta nel 1989 negli Stati Uniti, ha subito notevoli cambiamenti nel corso degli anni. In Italia, la serie ha fatto il suo debutto nel 1991, e grazie alla disponibilità delle stagioni su Disney+, il pubblico ha potuto osservare l’evoluzione dello show.Un erroresuaapparizione de I?Tra gli aspetti più curiosi, uno dei dettagli più sorprendenti dellaè rappresentato dal colore della pelle di, che appare per lavolta con un aspetto decisamente diverso da quello che oggi conosciamo.: Caratterizzazione e Coming Outè uno dei personaggi più popolari della serie, noto per essere l’assistente fedele e servile del crudele e miliardario Mr.