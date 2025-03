Mistermovie.it - Mister Movie | Oceania 2: Trionfo al Box Office e Record di Streaming su Disney+

Dopo aver dominato il boxmondiale con quasi 1,06 miliardi di dollari, "2" ha conquistato anche il mondo dellosu. Il sequel animato ha debuttato sulla piattaforma il 12 marzo, segnando un successo senza precedenti.Un Debuttodaper2Nei suoi primi cinque giorni su, "2" ha totalizzato ben 27,3 milioni di visualizzazioni. Questo risultato lo colloca come il terzo miglior lancio di sempre per un film cinematografico sulla piattaforma, e il miglior debutto per un film d'animazione Walt Disney Animation Studios da "Encanto" nel dicembre 2021. Questo risultato sottolinea il forte appeal del franchise e la sua capacità di attrarre un vasto pubblico sia al cinema che online.Il successo di "2" conferma una strategia vincente per Disney, che ha saputo bilanciare perfettamente la distribuzione cinematografica con la disponibilità in