Mistermovie.it - Mister Movie | Mortal Kombat 2: Ed Boon svela il ritorno dei personaggi morti nel sequel cinematografico

Leggi su Mistermovie.it

2, il tanto atteso, promette di riportare in scenache il pubblico pensava fossero ormai perduti. Tra questi, Kano (interpretato da Josh Lawson) e Kung Lao (Max Huang), entrambi caduti nel primo film: il primo ucciso da Sonya Blade (Jessica McNamee), il secondo privato della propria anima da Shang Tsung (Chin Han).Ildeiin2Ma come è possibile che questi combattenti tornino in azione? La risposta arriva direttamente dal creatore della saga, Ed, che in un’intervista con Entertainment Weekly ha spiegato l’inclusione di NetherRealm come elemento chiave per giustificare ildeideceduti.La spiegazione di Ed: Il potere degli spiriti e di NetherRealmSecondo Ed, il concetto di spiriti e la presenza del NetherRealm giocheranno un ruolo cruciale nel