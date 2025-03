Mistermovie.it - Mister Movie | La Serie Adolescence di Netflix è basata su una storia vera?

Leggi su Mistermovie.it

La mini, nata dalla collaborazione tra Jack Thorne e Stephen Graham, ha catturato immediatamente l'attenzione degli spettatori grazie alla scelta stilistica del regista Philip Barantini, che ha utilizzato la tecnica del one-shot per ogni episodio. Questo approccio dona alla narrazione un ritmo incalzante e una forte sensazione di realismo, coinvolgendo il pubblico senza permettergli un attimo di tregua.: lashock diche esplora la violenza giovanile e le sue radiciLa trama si apre con l'arresto improvviso del tredicenne Jamie Miller (interpretato da Owen Cooper), accusato di aver ucciso brutalmente un ragazzo di 13 anni trovato morto in un parcheggio. La scena, in cui la polizia irrompe nell'abitazione del ragazzo mentre è nella sua cameretta a tema spaziale, è rappresentata con un'intensità devastante.