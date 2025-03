Mistermovie.it - Mister Movie | I Cesaroni 7, ritorna anche Federico Russo, Mimmo ormai cresciuto

Leggi su Mistermovie.it

Dopo un'attesa carica di indiscrezioni, conferme e un pizzico di nostalgia, la macchina da presa è tornata a illuminare la Garbatella. Mediaset ha ufficialmente dato il via alla produzione de "I7", immortalando Claudio Amendola nel cuore pulsante della storica bottiglieria, set iconico delle prime sei stagioni. Un ritorno che segna un nuovo capitolo per una delle serie più amate dal pubblico italiano, a oltre un decennio dall'ultimo episodio. Vecchie Conoscenze e Nuovi IniziNonostante l'entusiasmo, l'annuncio del cast ha suscitato reazioni contrastanti. Le assenze di figure chiave come Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri hanno lasciato un velo di malinconia tra i fan. Tuttavia, Niccolò Centioni, alias Rudy, ha acceso la speranza con un post su Instagram che ha svelato un ritorno inaspettato: quello di, il figlio minore di Giulio, interpretato da