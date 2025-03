Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello: Chi Conquisterà la Finale? Anticipazioni e Scenari

L'attesa cresce per la quarantunesima puntata del, il reality di punta di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste e Rebecca Staffelli come voce del web. La serata si preannuncia ricca di emozioni, con un'eliminazione che segnerà il percorso di uno dei concorrenti e l'incoronazione di un nuovo finalista. Il pubblico è chiamato a decidere chi, tra i concorrenti rimasti in gioco, merita di accedere all'ambitadel 31 marzo 2025, affiancandosi a Jessica, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma nella corsa al montepremi. Sfida al Televoto: Chi Sarà il Prescelto?Il destino di Javier Martinez, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e della Prestes è nelle mani del pubblico. Chi tra loro riuscirà a conquistare il favore degli spettatori Mediaset e ad assicurarsi un posto tra i finalisti? La tensione è palpabile, mentre i concorrenti si preparano ad affrontare il televoto flash che verrà annunciato da Alfonso Signorini nel corso della diretta.