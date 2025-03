Mistermovie.it - Mister Movie | Data Uscita One Piece Egghead Parte 2: Il Grande Ritorno dell’Anime e le Novità in Arrivo

Leggi su Mistermovie.it

L’attesa per ildi Oneè ormai alle stelle. Dopo una pausa durata sei mesi, l'anime è pronto a tornare con nuovi episodi e contenuti che promettono di essere ancora più avvincenti e spettacolari. L’di un nuovo trailer teaser ha contribuito ad aumentare ulteriormente l’entusiasmo tra i fan, impazienti di scoprire cosa li attende.Trailer ediIl trailer di One2 è stato pubblicato da IGN in versione sottotitolata, attirando immediatamente l’attenzione del pubblico. L’attesodella serie è previsto per aprile 2025, anche se il nuovo orario di programmazione non è ancora stato rivelato.https://www.youtube.com/watch?v=X3CR6L9uLd4Inoltre, per i fan più accaniti, saranno disponibili gli speciali 14-16 e il doppiaggio in inglese degli episodi dal numero #1109 al #1122, già in streaming a partire dal 18 marzo, proprio in prossimità della premiere