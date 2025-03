Mistermovie.it - Mister Movie | Daredevil: Born Again, quando esce l’Episodio 4 su Disney Plus?

L'attesa è palpabile per il quarto episodio di "", soprattutto dopo il finale scioccante della scorsa settimana. I fan di Matt Murdock, Kingpin e soci possono segnare sul calendario la data di rilascio ufficiale su. Il ritorno di questi personaggi iconici, dopo la conclusione della serie Netflix con la terza stagione, è un evento molto atteso nell'universo Marvel. L'uomo senza paura è pronto a tornare in azione. Dettagli sull'Uscita del nuovo episodioL'episodio 4 di "" sarà disponibile a partire dal 18 marzo 2025 alle 18:00 PT/21:00 ET. Gli spettatori al di fuori degli Stati Uniti dovranno tener conto della differenza di fuso orario, con l'episodio che arriverà il 19 marzo per la maggior parte delle regioni a est dell'Oceano Atlantico.