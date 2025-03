Mistermovie.it - Mister Movie | Arisa torna Single, insieme al Jazzista Walter Ricci si Lasciano

La storia tra, nota cantante e giudice di The Voice Senior, e, talentuoso, è giunta al termine. La loro relazione, nata pochi mesi dopo la fine del legame trae il ballerino Vito Coppola, aveva fatto sognare i fan.si sono lasciati: Una Storia Breve ma Intensaha confermato la rottura in un'intervista, spiegando che entrambi preferiscono concentrarsi sulle rispettive carriere. La mancanza di una routine stabile ha reso difficile mantenere vivo il rapporto, nonostante i bei momenti trascorsiha sottolineato l'importanza di non perdere opportunità professionali cruciali.Ilha inoltre raccontato del loro incontro casuale in un aeroporto a Palermo, un colpo di fulmine che aveva dato inizio alla loro storia.