Missili antiradar, l'Europa accelera ma bisognerà attendere il 2033

Analizzando le forze aeree estiche attuali presenti in Europa, si scopre per esempio che l'Aviazione francese non possiede una vera capacità di soppressione delle difese aeree nemiche (in sigla, Sead), e che tale capacità dovrebbe essere ripristinata tra otto anni con l’aggiornamento del jet Dassault Rafale insieme al missile RJ-10, sempre sviluppato da Mbda, che fa parte del progetto di attacco a lungo raggio franco-britannico definito “Future Cruise-Anti Ship Weapon” – letteralmente arma antinave e da crociera del futuro. L'obiettivo è che il missile arrivi contemporaneamente al futuro standard F-5 per il Rafale, ma stando alla situazione attuale è impensabile che ciò possa avvenire prima di otto anni, soprattutto dopo che la Difesa di Parigi aveva ritirato dal servizio il missile radar-homing AS-37 Martel alla fine degli anni '90, lasciando il Paese senza una capacità anti-radar dedicata.