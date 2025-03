Cityrumors.it - Minuto di silenzio Petko Ganchev, vivo! La moglie in lacrime.

Prima del match del massimo campionato bulgaro:dato per morto, ma l’ex stella dell’Arda Kardzhali èè stato una delle stelle dell’Arda Kardzhali, club con cui ha lasciato il segno nel calcio bulgaro. Difensore solido e carismatico, ha giocato per anni ai massimi livelli, conquistando il rispetto di tifosi e compagni. Il suo nome è ancora legato alla storia del campionato bulgaro, ma questa volta è finito sotto i riflettori per un episodio surreale.Undisurreale e curioso Cityrumors.it foto @tbh.newsbdLa sfida tra Arda Kardzhali e Levski Sofia, valida per il massimo campionato bulgaro, si è disputata in un clima surreale dopo il clamoroso errore legato al presunto decesso di. Sul campo, però, la tensione si è subito trasformata in spettacolo, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi.