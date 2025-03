Agi.it - Minuto di silenzio per un ex giocatore vivo. La clamorosa gaffe in Bulgaria

AGI - Nel calcio succedono tante cose strane ma unacome quella che ha fatto il club bulgaro di prima divisione, l'Arda Kardzhali, non si era mai vista prima. La società, nel match con il Levski Sofia, ha deciso di onorare la memoria di un suo ex, Petko Ganchev, con il classicodiprima del fischio d'inizio. Il problema è che Ganchev fossee vegeto. La scena è surreale. Giocatori, allenatori e tifosi si sono uniti in un momento solenne di raccoglimento nel cerchio di centrocampo per rendere omaggio all'ex difensore, bandiera del club. Con il capo chino e un'atmosfera di lutto, tutto sembrava procedere normalmente, con un lungo applauso dei tifosi. La svolta è arrivata al termine del match. Poco prima del fischio finale, probabilmente dopo aver ricevuto una telefonata inaspettata o qualche segnalazione imbarazzata, il club ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina Facebook ammettendo di aver commesso l'errore clamoroso.