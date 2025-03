Tvzap.it - Minuto di silenzio allo stadio, ma lui è ancora vivo: la moglie crolla in lacrime

Durante una partita di campionato, c’è stato un momento molto toccante. I giocatori di entrambe le squadre si sono allineati a centrocampo per ricordare il famoso ex calciatore. Il problema in tutto ciò, è che in realtà l’ex calciatore non era morto. Il club poi, ha pubblicato un messaggio di scuse quando ha scoperto la verità, ma la gaffe intanto era arrivata fino alle orecchie dell’uomo, che in tanti ritenevano realmente defunto, dopo che si è sparsa la notizia della sua morte. Come ha commentato l’accaduto? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Gene Hackman, la rivelazione bomba di un dottore che cambia tuttoLeggi anche: Calciatore eroe muore nell’incendio in discoteca: “Ha perso la vita per aiutare gli altri”Bulgaria,diper Petko Ganchev: ma lui èL’assurda vicenda è accaduta prima del match del massimo campionato bulgaro tra Arda Kardzhali e Levski Sofia.