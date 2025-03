Anteprima24.it - Minori, lavori di sicurezza alla grotta del depuratore

Tempo di lettura: < 1 minutoSono in corso di esecuzione importanti e urgentidi mitigazione del rischio delladidove si trova ilcomunale, al fine di consentire l’accesso indel personale addetto al funzionamento delstesso, avendo rilevato la presenza di masse instabili da vincolare. L’intervento consiste nel consolidamento del costone roccioso e del ripristino delle condizioni didelComunale die nello specifico: – ispezione puntuale del costone roccioso operando in cordata con tecniche alpinistiche, con l’asportazione della vegetazione (scerbatura) e degli elementi lapidei removibili instabili, di piccole dimensioni in procinto di crollo (disgaggio e frantumazione); – rafforzamento corticale della fascia di roccia fratturata con teli di rete armati e rinforzati, ancorateroccia integra mediante barre di acciaio opportunamente protette dcorrosione.