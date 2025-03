Lanazione.it - Minacce e percosse alla moglie, davanti ai figli. Anche durante la gravidanza

Montecatini (Pistoia), 18 marzo 2025 – Al commissariato a Montecatini (Pistoia) un uomo di origini albanesi, in evidente stato di alterazione alcolica, ha denunciato la scomparsa dellae dei dueminorenni. Ma gli accertamenti condotti dagli agenti avrebbero fatto emergere un quadro di ripetute violenze familiari, atti persecutori eimpugnando un coltello, perpetrate dall'uomo ai danni della, e che non si sarebbero fermati neladella donna. Per questo nei confronti del 39enne - già conosciuto dalle forze dell'ordine - il giudice del tribunale di Pistoia ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento dcasa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con le parti offese,. La donna peraltro, assieme ai due bambini, non era «scomparsa», ma fuggita da casa e collocata con iin via provvisoria in una struttura protetta messa a disposizione dal centro antiviolenza territoriale.