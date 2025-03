Metropolitanmagazine.it - Miley Cyrus, reset social e poster nelle città annunciano l’arrivo del nuovo album

: sembra manchi poco alla release deldella popstar, seguito di Endless Summer Vacation pubblicato nel 2023 e contenente la super hit Flowers.Lo scorso novembre la 32enne aveva iniziato a lanciare indizi sul futuro lavoro in studio che dovrebbe intitolarsi Something Beautiful, mentre il mese successivo pubblicava il singolo Beautiful That Way, nella colonna sonora del film The Last Showgirl con Pamela Anderson. Il pezzo scritto con Lykke Li ed Andrew Wyatt, è stato nominato nella categoria Miglior Canzone Originale ai Golden Globe. Suisembra sia partita la nuova era musicale della, dove appare come immagine del profilo la sagoma della popstar in bianco e nero ed il titolo dell’campeggia in alto.in arrivo? Tutti i rumoursA ciò si aggiungono le notizie che provengono dai fan, che hanno vistoin giro per le strade, raffiguranti la stessa immagine apparsa sui, accompagnati dalle parole Something Beautiful (addito come papabile titolo del), senza informazioni ulteriori su tracklist e data della release.