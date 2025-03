Lapresse.it - Milano, si ferma a impostare il navigatore e gli scippano l’orologio da 250mila euro

Stava impostando ila bordo della sua auto, una Mercedes, con il finestrino abbassato, accostato in via Cesare Cantù quando è stato derubato deldi lusso, un Patek Philippe collezione Aquanaut del valore di. E’ successo lunedì pomeriggio intorno alle 14, in pieno centro a. La vittima, un uomo italiano di 65 anni, è stata avvicinata da un soggetto che indossava un casco scuro che, approfittando di un momento di distrazione dell’automobilista, gli ha strappatodal braccio. Il ladro è poi fuggito in sella a uno scooter, facendo perdere le proprie tracce. Sul furto indagano gli agenti della Questura, che stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona per rintracciare l’autore.