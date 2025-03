Oasport.it - Milano-Sanremo femminile 2025: la startlist e le partecipanti, ci sono Longo Borghini e Balsamo

Sabato 22 marzo andrà in scena la prima edizione della rinnovata, che torna in calendario dopo una lunga assenza e sarà per la prima volta un evento di livello World Tour. Si preannuncia un parterre davvero stellare, con alcune delle atleti di riferimento del panorama internazionale che si daranno battaglia per la vittoria della Classicissima di Primavera.Il dorsale numero 1 sarà sulle spalle della belga Lotte Kopecky, che farà il proprio esordio stagionale in questo appuntamento storico. Sarà spalleggiata da Lorena Wiebes, due volte campionessa del mondo e già a segno in quattro occasioni durante questa stagione, per fronteggiare rivali di grande calibro come Demi Vollering (reduce dal successo alle Strade Bianche), Marianne Vos e Pauline Ferrand Prevot.L’Italia si affiderà soprattutto a Elisa(impostasi all’UAE Tour) e a Elisa(vincitrice del Trofeo Binda pochi giorni fa).