Ilgiorno.it - Milano-Sanremo. Ecco le strade chiuse al traffico

A Voghera sabato passa la: il transito dei ciclisti in città è previsto tra le 11:28 e le 11:34. Dalle 7 fino al passaggio del veicolo con il cartello "fine corsa ciclistica" è vietata la sosta, pena rimozione forzata, in via Piacenza, via Amendola, piazzale Quarleri, via Emilia, piazza Meardi, via Gramsci, viale Repubblica, rotatoria viale Repubblica, strada Bobbio. Dal momento in cui passerà il veicolo con il cartello "inizio corsa ciclistica" la circolazione nelleelencate sarà sospesa per la durata necessaria al passaggio dei concorrenti in gara", spiega il Comune, indicando il divieto di transito lungo il percorso in entrambi i sensi, il divieto di immettersi nel percorso, l’obbligo di fermarsi prima di impegnare leinteressate rispettando i segnali, il divieto di attraversare anche a piedi lesoggette al passaggio dei ciclisti.