Milano-Sanremo 2025, Van Der Poel: "Ganna tra i favoriti insieme a Pogacar e Pedersen"

Roma, 18 marzo- La Tirreno-Adriaticoè ormai in archivio: vince Juan Ayuso davanti Filippoe Antonio Tiberi. Proprio il piemontese, grazie a una forma sfavillante, ha rilanciato con vigore la sua candidatura in vista della, in programma sabato 22 marzo: lo stesso non si può dire di Mathieu Van Der, che nella Corsa dei Due Mari, volutamente o meno, si è un po' nascosto pur senza spostare il mirino dal sogno Classicissima., idi Van DerIntercettato dai microfoni di Sporza, l'olandese ha implicitamente confermato il diverso peso dato ai due impegni in terra italiana. "Una vittoria in più alla Tirreno-Adriatico non avrebbe arricchito di molto la mia bacheca. La cosa più importante, considerando anche il meteo che abbiamo trovato nell'arco della corsa, è che io mi senta bene.