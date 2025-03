Dailymilan.it - Milan, Sérgio Conceição va in soccorso di Santiago Gimenez: nuovo modulo con il Napoli?

Ildiva indi, variazioni tattiche alper aiutare il messicano, già a?Ilvuole aiutare. L’attaccante messicano dopo un avvio con il botto assist alla prima e subito goal alla seconda sta avendo un calo e le prestazioni sono apparse deludenti. Per questo motivo misterè pronto a fare qualche modifica altattico per aiutare il messicano. Già a partire dalla sfida contro il?L’ex attaccante del Feyenoord, deve essere servito meglio e con palloni giocabili palloni giocabili in area di rigore, sia con i cross dagli esterni ma anche con palle filtranti dei trequartisti. Nelle ultime due partite o sia stato più utile Abraham rispetto al messicano, il tutto è legato alla manovra offensiva impostata dal tecnico.