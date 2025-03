Calciomercato.it - Milan più italiano, non solo Ricci: c’è un difensore nel mirino | CM.IT

Il club rossonero è intenzionato ad avere una rosa con più azzurri: ecco l’ultimo nome sul taccuino in vista della prossima stagioneC’è una stagione da chiudere nel miglior modo possibile, ma in casasi guarda inevitabilmente anche alla prossima. Giorgio Furlani è così a lavoro per trovare il sostituto Antonio D’Ottavio. Prima arriverà un nuovo Direttore sportivo, prima si inizierà a programmare con forza l’annata che verrà.più, non: c’è unnelCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itCome scritto su calciomercato.it, il nome balzato prepotentemente in pole è quello di Fabio Paratici. E’ lui il prescelto dell’Amministratore Delegato rossonero. I prossimi giorni così saranno importanti per arrivare alla fumata bianca. Poi si penserà alla nuova guida tecnica e ai calciatori.