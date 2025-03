Tvplay.it - Milan, pessime notizie: dalla Premier League beffano Ibra

Ilha messo nel mirino un talento in rampa di lancio ma il colpo difficilmente si concretizzerà: larovina i piani del club rossonero.Delle scelte di mercato se ne occuperà nel dettaglio il nuovo direttore sportivo che Gerry Cardinale e l’amministratore delegato Giorgio Furlani intendono aggiungere all’organigramma nel più breve tempo possibile (in lizza ci sono Igli Tare, Fabio Paratici e Tony d’Amico). Il, in ogni caso, ha già provveduto ad elaborare una lista degli acquisti ritenuti necessari per sanare le criticità emerse in questi mesi ed aumentare la propria competitività.(Ansa) TvPlay.itL’elenco in questione prevede l’acquisto di un centrocampista di sostanza, capace di far rifiatare il duo titolare composto da Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana.