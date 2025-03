Dailymilan.it - Milan, corsa Champions League: Sérgio Conceição ci crede ma gli scontri diretti…

Leggi su Dailymilan.it

Ilnellaprova la rimonta ma glidiretti sono tutti a sfavore dei rossoneriIn casanonostante i sei punti ancora di distacco c’è ottimismo per quanto riguarda il quarto posto, le due vittorie consecutive hanno rilanciato le ambizioni dei rossoneri che ora voglionorci sul serio ma gli scontro diretti sono tutti in sfavore dei rossoneri.Guardando la classifica ora al quarto posto c’è il Bologna che nella gara d’andata ha battuto i rossoneri tra le polemiche per 2 a 1, il ritorno si disputerà l’11 maggio a San Siro. Al quinto posto c’è la Juventus e anche qui glidiretti sono a sfavore, pareggio per 0 a 0 a San Siro (una delle più brutte partite della stagione), 2 a 0 in favore dei bianconeri all’Allianz Stadium.