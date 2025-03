Iltempo.it - Migranti, Ursula sposa il modello Albania: "Hub per rimpatri in altri Paesi"

I giudici italiani hanno rispedito indietro per ben tre volte idall'. Le opposizioni compatte, da Elly Schlein e Giuseppe Conte fino a Matteo Renzi, hanno tuonato per mesi contro il governo perché sprecava i soldi nel mandare i clandestini oltre l'Adriatico senza accoglierli a braccia aperta nei porti di Sicilia e Calabria. Adesso chevon der Leyensu tutta la linea la politica adottata da Giorgia Meloni il Partito democratico resta in silenzio. Troppo l'imbarazzo, d'altronde in Europa, appoggia ufficialmente la maggioranza, essendo la prima forza politica dei Socialisti europei. Solo Alleanza Verdi Sinistra attacca frontalmente la presidente della Commissione europea, parlando apertamente di «deportazioni». La rivoluzione copernicana in tema di migrazioni avviene di prima mattina, quando von der Leyen scrive ai 27 leader dell'Unione in vista del Consiglio europeo di giovedì.