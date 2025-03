Iltempo.it - Migranti, la musica cambia per le anime belle "à gauche"

E adesso come la mettiamo? O meglio, come la mettono le"à" che tifano per un'Europa in grado di "armarsi di più” (sembra Battisti), di fronte alle parole durissime che Ursula von der Leyen mette nella sua lettera ufficiale che precede il vertice UE del 20 marzo? Stiamo parlando di. Allora vanno lette con calma olimpica queste parole, perché pesano come pietre: «Stiamo aprendo la possibilità agli Stati membri di istituire hub di rimpatrio in Paesi terzi. Questa è stata una parte importante della nostra discussione su soluzioni innovative per contrastare vigorosamente l'immigrazione illegale, agendo in cooperazione con i Paesi partner e assicurando che i diritti fondamentali degli individui interessati siano garantiti in linea con il diritto internazionale». E allora? Ci rendiamo conto che questa è esattamente la soluzione che sta costruendo l'Italia con il suo governo in Albania, contrastata da alcune sentenze e da una sinistra che si ostina a non capire che i flussi migratori illegali sono moderno strumento di guerra nelle mani di chi vuole dominarci (sì, è proprio così, senza nessuna esagerazione, perché questo dice e scrive l'Islam radicale) o, nella migliore delle ipotesi condizionarci pesantemente? Dovrebbero capirlo una volta per tutte i vanagloriosi contestatori della soluzione (parziale) albanese: non solo è la strada giusta, ma a breve ha ottime possibilità di diventare quella ufficiale di tutta l'Europa, propugnata dalla Presidente che gode del pieno sostegno del Partito Socialista Europeo (tra l'altro).