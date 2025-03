Sportnews.eu - Miami Open: in Florida undici tennisti azzurri, domani il primo turno del tabellone principale

È iniziato il torneo di, in, come era stato per gli Indian Wells:per gli italiani.Dalla California alla, sotto il Sole incandescente. Indian Wells e, non a caso, sono soprannominati i tornei del Sole, giocati l’uno di seguito all’altro. Gli Indian Wells sono terminati domenica scorsa, mentre è già iniziato il torneo di, con le qualifiche che termineranno questa sera.gliin gara, otto uomini e tre donne, con il via alsera.Lorenzo Sonego durante un match (Sportnews.eu)Se Jannik Sinner, numero uno nel ranking mondiale, sta ancora scontando la squalifica per la contaminazione da Clostebol, e rientrerà soltanto a maggio, l’Italia si stringe attorno alle teste di serie Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, e poi a Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, in più il debutto del siciliano Federico Cinà, soltanto 17 anni, grande promessa del tennis.