Mi ha sputato addosso Grande Fratello notte infernale | Helena contro tutte

Leggi su Caffeinamagazine.it

Caos totale alal termine della puntata in diretta del 17 marzo. Come ricostruito dal sito Biccy, quando erano le 4 diè successo di tutto in casa conche ha perso il senno della ragione e si è scagliata, dopo aver denunciato un fatto bruttissimo. Infatti, ha rivelato che qualcuna le avevaha fatto il nome della concorrente che le avrebbeale questo ha innescato liti con altre coinquiline. La modella brasiliana è arrivata quasi faccia a faccia con altre compagne di avventura ed è stato necessario l’intervento di Jessica per provare a calmarla.Leggi anche: “Fuori, devi uscire”., una eliminazione imprevedibile: l’annuncio di Signoriniaccusa: “Mi ha”.