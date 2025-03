Anteprima24.it - ‘Mettiamo in crisi il pregiudizio’, tavola rotonda a Capua dedicata all’epilessia

Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 20 marzo, dalle 15:00 alle 17:00, presso la Sala Liani del Museo Provinciale Campano disi terrà una “” dal titolo Epilessia: mettiamo inil pregiudizio.L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “Giulio Cesare Falco” diin collaborazione con l’AIE – Associazione Italiana Epilessia e Neuromed – Istituto Neurologico Mediterraneo, ha lo scopo di sensibilizzare il personale scolastico, le famiglie e gli studenti su alcune questioni riguardanti i casi di epilessia e la presa in carico dei ragazzi che ne soffrono.Ad aprire l’evento sarà la Dirigente Scolastica del “Falco”, Dottoressa Angelina Lanna, con i Saluti Istituzionali alle autorità presenti in sala. A seguire ci sarà la relazione introduttiva a cura del Dottor Alfredo D’Aniello, Neuropsichiatra Infantile e Aiuto Dirigente Centro per la Diagnosi e Cura dell’Epilessia IRCCS Neuromed, che verterà sulla Gestione del bambino con epilessia nel contesto scolastico.