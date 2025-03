Romadailynews.it - Meteo Roma del 18-03-2025 ore 06:15

venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord stabile sia mattino che al pomeriggio su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni Salvo nuvolosità irregolare i nomi in tal Nord Ovest al centro al mattino tempo stabile tutte le regioni ma con nuvolosità medio-alta in transito al pomeriggio poche variazioni con nomi Sparta e qualche pioggia suonate in Appennino tra la serata la notte tempo ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi comunque al sud Al mattino per lo più nuvoloso con associate piogge sparse sulle Isole maggiori al pomeriggio non sono attesi variazioni di rilievo in serata e nottata ancora molte nubi ma senza precipitazioni associate temperature minime in generale rialzo massime stabili o in aumento altrove le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianohttps://storage.