Meteo Oggi a Roma

17 marzo, giornata all'insegna del bel tempo sulla Capitale. Secondo le previsioni di Il.it, una giornata di bel tempo attende ini, martedì 18 marzo. Il sole sarà il protagonista indiscusso, con temperature miti e venti leggeri.Le temperature oscilleranno tra una minima di 5°C, registrata nelle prime ore del mattino, e una massima di 15°C, prevista per il primo pomeriggio, intorno alle ore 14:00. Un clima ideale per una passeggiata all'aperto o per godersi un caffè in uno dei tanti locali della Capitale. I venti soffieranno moderati da Nord-Est al mattino, con un'intensità di circa 17km/h, per poi attenuarsi nel pomeriggio e diventare deboli da Nord-Nord-Est, con circa 10km/h.