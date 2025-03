Lanazione.it - Meteo, nuove piogge in Toscana. Le zone a rischio. ‘Pericoli per un territorio già fragile’

Firenze, 18 marzo 2025 – Occhi rivolti verso cielo, fiumi e torrenti. Da diversi giorni gli abitanti dellaattendono con ansia le previsionirologiche, in particolare da quando nubifragi etorrenziali hanno devastato parte della regione, ossia da venerdì 14 marzo. Quando tornerannoe temporali? Colpo coda inverno, temperature giù Tre stagioni in cinque giorni PrevisioniinCon molta probabilità, quello del 22 e 23 marzo, sarà un altro fine settimana difficile. E’ previsto dai modellirologici un nuovo peggioramento. Dunque questa parentesi di stabilità non durerà molto. Già entro la fine della settimana, lo scenariorologico cambierà nuovamente e, fanno sapere dal consorzio Lamma, “Rimarrà così (il maltempo, ndr) fino a giovedì 27 marzo”.