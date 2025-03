Quotidiano.net - Metalli, terre rare e idrocarburi: perché la tregua in Ucraina è un affare per Russia e Usa

Roma, 18 marzo 2025 – Da una parte il mercato americano che, da quando Trump ha annunciato la sua svolta protezionistica a colpi di dazi, ha lasciato sulno migliaia di miliardi di dollari, con perdite comprese fra il 7 e il 10%. Dall’altra, la Borsa di Mosca, che non solo ha contenuto le perdite nell’ultimo mese, lasciando sulno poco più dell’1%. Ma un fatto è certo: i venti di pace che cominciano a prendere corpo sul filo delle trattative fra Trump e Putin avranno un effetto a cascata sull’economia reale. Ed è normale che, dietro le quinte, gli sherpa dei due leader stanno già affilando le armi per arrivare ad un accordo complessivo. A partire, giusto per fare un esempio, dall’acciaio. Nel 2021 laesportava annualmente (ferro, acciaio e semilavorati) per un valore di circa 18-20 miliardi di dollari.