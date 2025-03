Meret e il Napoli più vicini | pronto contratto di due anni a 25 milioni Gazzetta

Ilnapolista.it - Meret e il Napoli più vicini: pronto contratto di due anni a 2,5 milioni (Gazzetta)

e ilpiùdi duea 2,5)Ladello Sport dedica un trafiletto alle trattative per il rinnovo dicol.Alex, un binomio destinato ad andare avanti, almeno per un altro paio di stagioni. Ildel portiere azzurro – ora in Nazionale – è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma da tempo il club sta discutendo con il suo agente per trovare l’intesa definitiva sul nuovo accordo. E nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca e la firma sul nuovo. Il nodo degli ultimi mesi, oltre che sull’ingaggio da garantire al portiere, era legato alla durata:e il suo entourage spingevano per un accordo triennale, mentre ilproponeva un biennale.L’intesa dovrebbe essere stata trovata a metà strada, per unbiennale con opzione per il terzo anno.