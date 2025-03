Ilrestodelcarlino.it - Merce scaduta nei supermercati dell’Emilia-Romagna: scattano le multe, ecco dove

Bologna, 18 marzo 2025 – Prodotti scaduti, condizioni igieniche non sufficienti e consumatori a rischio:da oltre 2mila euro in dueemiliani. I Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Parma hanno effettuato una serie di controlli igienico-sanitari in duedelle province di Piacenza e Reggio Emilia, rilevando gravi irregolarità. Le ispezioni hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.000 euro. Problemi a una cella frigorifera e nel processo di decongelamento Nel dettaglio, in un supermercato della Val Nure, in provincia di Piacenza, gli ispettori hanno riscontrato condizioni igieniche non adeguate all'interno della cella frigorifera,era presente una significativa quantità di ghiaccio in eccesso a causa di un malfunzionamento dell'attrezzatura.