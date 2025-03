Ilnapolista.it - Mercato Napoli, servono almeno sette acquisti. Per l’attacco l’obiettivo è Lucca (35-40 milioni) – Gazzetta

. Per(40) –Lasi proietta già all’anno prossimo e alla stagione prossima in chiave Champions League. Il quotidiano scrive che ildovrà intervenire pesantemente sulcon. In attacco il nome “forte” è quello del calciatore dell’Udinese Lorenzoche è da tempo un pallino di Aurelio De Laurentiis (lo avrebbe voluto la scorsa estate al posto di Lukaku).Scrive lacon Vincenzo D’Angelo:Ildovrà intervenire pesantemente sul: saranno7 gliper la prossima stagione. E la prima urgenza da sistemare resta, rimasto orfano a gennaio di Kvara e prossimo a salutare definitivamente Victor Osimhen, da cui arriveranno75della clausola (valida solo per l’estero).