Terzotemponapoli.com - Mercato, fra i rimpianti di gennaio e le speranze per giugno

Leggi su Terzotemponapoli.com

Sky – Kvara, il caso è esploso il 31 dicembre: il Napoli si è trovato spalle al muroFrancesco Modugno, giornalista di Sky Sport, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su TeleVomero, ha svelato: “La questione Kvara penso sia esplosa il 31 dicembre, il club aveva dei timori ma si è trovato davanti a una volontà chiara del georgiano e del suo entourage di andare via. Ci si è mossi neldiper trovare una soluzione, nonostante le difficoltà, e Manna con grande onestà intellettuale si è definito responsabile di unche nulla ha aggiunto e che ha tolto qualcosa alla squadra“.estivo: Marianucci-Napoli, l’agente: “A maggio si fa tutto!”Mario Giuffredi, agente tra gli altri del difensore dell’Empoli Luca Marianucci, promesso sposo del Napoli, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marianucci al Napoli nelestivo? Siamo tutti in parola coi due club (Napoli ed Empoli ndr.