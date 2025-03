Meloni sostiene Trump su Ucraina. E no a rappresaglie su dazi. “Manovra esclusa”

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 mar. (askanews) – Sostegno agli “sforzi” di Donaldper una soluzione del conflitto in; no a “” o reazioni “di istinto” sui; sì a un aumento delle spese in difesa, ma senza “distogliere un solo euro dai fondi della coesione”. Queste le posizioni esposte nell’Aula del Senato dalla presidente del Consiglio Giorgia, che esclude anche una “correttiva”, che non è nei “radar” dell’esecutivo. La premier tiene le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo proprio mentre è in corso la lunga telefonata tra il presidente americano e Vladimir Putin. Conferma il suo appoggio all’iniziativa del tycoon e allo stesso tempo ribadisce che “il sostegno al popolo ucraino non è mai stato in discussione”, una posizione comune, ha assicurato, a tutta la coalizione.