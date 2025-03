Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Sosteniamo gli sforzi di Trump per la pace in Ucraina. Nato? Impensabile che l’Europa faccia senza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Salutiamo positivamente questa nuova fase eglidel presidente degli Stati Uniti, Donald, in questo senso. L’Italia considera la proposta di cessate il fuoco concordata l’11 marzo a Gedda da Stati Uniti eun primo, significativo, passo di un cammino che deve portare a unagiusta e duratura per l’, con garanzie di sicurezza solide, efficaci e di lungo periodo, per l’stessa, pernel suo complesso, e per i nostri alleati americani, che non possono permettersi di siglare un accordo diviolabile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle comunicazioni in Sein vista del Consiglio europeo. Che, sul capitolo del rafforzamento dell’Alleanza atlantica, ha aggiunto: “È giusto chesi attrezzi per fare la propria parte, ma è nella migliore delle ipotesi ingenuo, nella peggiore folle, pensare che oggi possa fare da sola,la, fuori da quella cornice euro-atlantica che per 75 anni ha garantito la sicurezza dele che in questi ultimi 3 anni ha consentito all’di resistere”.