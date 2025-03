Unlimitednews.it - Meloni “Sostegno all’Ucraina mai in discussione, siamo con Mattarella”

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra ferma e totale condanna della brutale aggressione, così come il nostroal popolo ucraino, non sono mai stati in, fin da quella terribile notte del 24 febbraio 2022 che ha scioccato il mondo. Scegliemmo allora da che parte stare, con chiarezza, condannando duramente un’aggressione militare che metteva a rischio le fondamenta stesse del diritto internazionale, e dando il massimoal popolo ucraino, che stava ricordando al mondo come la libertà fosse la cosa più preziosa della quale ogni essere umano dispone, e cosa fosse l’amor di Patria. Lo facemmo senza tentennamenti, perché ci sono momenti nei quali, inevitabilmente, i leader si distinguono dai follower, e chi ha a cuore l’interesse nazionale non lo baratta per una manciata di voti facili.