Secoloditalia.it - Meloni: “Per la Difesa nemmeno un euro tolto ai fondi coesione. Sui dazi evitiamo rappresaglie”

Leggi su Secoloditalia.it

“Come diceva Pericle: ‘La felicità consiste nella libertà e la libertà dipende dal coraggio’. Metteremo tutto il coraggio che serve, perché ai nostri figli domani non manchino la libertà e la felicità”. Con una citazione solenne Giorgia, ha concluso le sue comunicazioni al Senato in vista del Consigliopeo di Bruxelles il 20 e 21 marzo.È un momento “decisivo per il destino dell’Italia, dell’pa e dell’Occidente” che richiede consapevolezza del “tempo grave che stiamo attraversando”, che richiede quindi “lealtà e responsabilità”, ha dichiarato la presidente del Consiglio all’aula di Palazzo Madama.Il testo integrale dell’intervento in SenatoNel suo intervento, durato oltre 50 minuti,che ha ribadito la coerenza delle sue azioni, a cominciare dalla guerra in Ucraina.