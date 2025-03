Meloni non beva troppa acqua che Lollobrigida dice che fa male L’intervento al Senato di Licheri del Movimento 5 Stelle

Leggi su Open.online

«Non, premier, che è al terzo bicchiere, e il ministroha detto che l’fa». Inizia così, con una bella dose di ironia,delre delEttoredopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia, fatte oggi, 18 marzo, nell’aula del, in cui ha illustrato la posizione dell’Italia sui temi che saranno discussi al prossimo Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Durante il suo intervento, la premier ha fatto diverse pause per bere bicchieri d’, alternandoli alla lettura delle pagine del suo discorso. E ilre pentastellato ha colto l’occasione per ironizzare, richiamando lo strano paragone fatto dal ministro dell’Agricoltura.alcune settime fa aveva affermato che l’sarebbe dannosa quanto il vino, se assunta in eccesso.