Panorama.it - Meloni in Senato: «Sosteniamo gli sforzi di Trump per la pace, no all'invio di truppe italiane in Ucraina»

È da poco terminato l’intervento indella Presidente del Consiglio Giorgia, recatasi oggi in aula per riferire in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo. Tanti i temi affrontati, dalla guerra inalle relazioni transatlantiche, per terminare con il piano "ReArm Europe", dove nei giorni scorsi la coalizione di governo ha dovuto far fronte ad alcune differenze di vedute, con la Lega di Matteo Salvini che non ha mai nascosto un certo scetticismo nei confronti del piano. Proprio per superare queste lievi differenze di vedute, la maggioranza ha elaborato una risoluzione di dodici punti, evitando riferimenti espliciti al piano di riarmo europeo e privilegiando formule più generiche. Il testo sottolinea il ruolo complementare di Nato e Unione Europea, richiamando all’unità dell’Occidente sul tema ucraino e dei doganali.